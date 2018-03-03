Казахстан отказался от ядерного оружия

(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). Казахстан подписал Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на пресс-службу МИД Казахстана.

Документ был подписан 2 марта, в день празднования 26-й годовщины вступления республики в ООН, отметили в пресс-службе.

«Договор был подписан постоянным представителем Казахстана при ООН Кайратом Умаровым в соответствии с полномочиями, предоставленными ему указом президента Нурсултана Назарбаева № 617 от 9 января 2018 года», — говорится в сообщении.

Договор о запрещении ядерного оружия был принят 7 июля прошлого года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Ранее договор подписали 56 стран, пять из которых — ратифицировали.