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Сельское хозяйство

Ахметов: В РТ финансовые затраты на посевную составят более 20 млрд рублей

3 марта 2018, 12:06

Под урожай 2018 года сельхозформирования получили 960 млн руб. погектарной поддержки, в основном средства направлены на покупку сложных удобрений.
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(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). Финансовые затраты на посевную в Татарстане оцениваются в сумму более 20 млрд рублей, куда входят минеральные удобрения, средства защиты растений, семена и т.д., заявил сегодня на совещании в Доме Правительства РТ под председательством Президента РТ Рустама Минниханова министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Под урожай 2018 года сельхозформирования получили 960 млн руб. погектарной поддержки, в основном средства направлены на покупку сложных удобрений, сообщил глава Минсельхоза РТ.

С начала года по апрель включительно до сельхозформирований будет доведено еще более 2 млрд руб., сказал Ахметов. 

В республике доведен лимит субсидий льготного краткосрочного кредитования в размере чуть более 1,0 млрд руб., что позволит привлечь свыше 14,0 млрд руб. кредитов, заявил министр. 

При этом 20 процентов от общей суммы субсидий направляется малым формам хозяйствования. К этой категории относятся не только крестьянско-фермерские хозяйства, но и сельхозформирования с денежной выручкой до 120 млн руб., отметил Ахметов.

По данным на 28 февраля Минсельхоз России одобрил 220 заявок на сумму 12,3 млрд руб. По малым формам одобрено 37 заявок на 540 млн руб.


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