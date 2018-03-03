Звезды мирового балета почтут память Рудольфа Нуриева в Московском Кремле

(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). В Государственном Кремлевском дворце 24 марта состоится гала-концерт мировых звезд балета «Рудольф Нуриев. Из прошлого в будущее», сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.



В честь 80-летнего юбилея со дня рождения Рудольфа Нуриева на сцене Кремля соберутся звезды мирового балета. Среди них – Семен Чудин из Большого театра России, Вадим Мунтагиров из Ковент-Гардена, Денис Родькин (Большой театр России), Владимир Шкляров, Ксандер Париш из Мариинского театра и многие другие. Танцовщики покажут знаковые номера, прославившие Нуриева и его творчество.



В рамках мероприятия также будут представлены уникальные кадры из жизни артиста.

Рудольф Нуриев скончался 6 января 1993 года, ему было 54 года. В этом году, 17 марта, ему исполнилось бы 80 лет.



Дуэту Рудольфа Нуриева с балериной Марго Фонтейн принадлежит рекорд по количеству вызовов на поклон, который был занесен в Книгу Гиннесса. После постановки «Лебединое озеро» в Венской государственной опере в 1964 году занавес поднимался больше 80 раз.



На спектакли Нуриева было было очень сложно попасть – люди разбивали палатки у зданий оперных театров и дежурили по несколько суток, мечтая достать билет на выступление.