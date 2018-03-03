В Челнах из изолятора временного содержания выпустили топ-менеджеров ООО «ДОМКОР»

(Набережные Челны, 3 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах из изолятора временного содержания выпустили топ-менеджеров ООО «ДОМКОР». Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников.

Следствие не стало применять к ним никакие меры пресечения. Топ-менеджеров не ограничили в действиях, но им вменили в обязательство являться на допросы по требованию следователя.

Статус отпущенных на свободу руководителей ООО «ДОМКОР» остался прежним. В деле о хищении земельного участка на Цветочном бульваре они по-прежнему являются подозреваемыми, сообщил источник.

В четверг утром в Челнах прошли обыски в домах топ-менеджеров строительной компании «ДОМКОР» — у первого заместителя генерального директора, исполнительного директора ООО «ДОМКОР» Ильдара Ахметгареева и у коммерческого директора компании Юрия Мочалина. Оба фигуранта дела задержаны.

Управленцы строительной компании проходят по делу о хищении земельного участка площадью 8,3 тыс. квадратных метров, расположенного на Цветочном бульваре Набережных Челнов. По версии следствия, участок был незаконно выделен ООО «Жилищная Инвестиционная компания» (которая впоследствии преобразовалась в ООО «ДОМКОР») неустановленными должностными лицами из числа руководителей исполкома в 2014 году.