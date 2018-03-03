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Предприниматели татарских сел России презентовали свою продукцию Президенту РТ

3 марта 2018, 11:32 , Фото: Рустам Кильсинбаев

Предприниматели татарских сел России презентовали свою продукцию Президенту РТ В Казани проходит пленарное заседание VII Всероссийского схода предпринимателей татарских сел.

(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). Предприниматели татарских сел России сегодня презентовали свою продукцию Президенту РТ Рустаму Минниханову. 

В столице Татарстана сегодня проходит пленарное заседание Всероссийского схода предпринимателей татарских сел регионов РФ и РТ. В нем принимает участие около 784 предпринимателей из 38 регионов России.

Предприниматели татарских сел собираются в Казани уже в седьмой раз. Самой многочисленной стала делегация из Башкортостана (70 человек), сообщил председатель Национального совета ВКТ Василь Шайхразиев. Широко представлены на сходе Мордовия, Ульяновская, Самарская области и другие регионы.


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