Предприниматели татарских сел России презентовали свою продукцию Президенту РТ

(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). Предприниматели татарских сел России сегодня презентовали свою продукцию Президенту РТ Рустаму Минниханову.

В столице Татарстана сегодня проходит пленарное заседание Всероссийского схода предпринимателей татарских сел регионов РФ и РТ. В нем принимает участие около 784 предпринимателей из 38 регионов России.

Предприниматели татарских сел собираются в Казани уже в седьмой раз. Самой многочисленной стала делегация из Башкортостана (70 человек), сообщил председатель Национального совета ВКТ Василь Шайхразиев. Широко представлены на сходе Мордовия, Ульяновская, Самарская области и другие регионы.