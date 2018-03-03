Минниханов: Сбор средств за услуги ЖКХ — это системная работа всех сторон и глав районов

(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). С учетом текущей собираемости на 1 февраля 2018 года задолженность в целом по Татарстану в части платежей за ЖКХ достигла 5 млрд 879 млн рублей. Об этом заявил сегодня на республиканском совещании под председательством Президента РТ Рустама Минниханова министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин, сообщает пресс-служба главы республики.

Обеспечение сбора средств за услуги ЖКХ — это системная работа, и здесь должна быть ответственность всех сторон, в том числе глав районов, сказал Минниханов в ходе совещания.

На 1 февраля уровень собираемости платежей в январе этого года составил 95,7 процента.

В январе стопроцентную собираемость платежей удалось обеспечить в пяти муниципальных районах: Ютазинский, Сармановский, Муслюмовский, Нурлатский, и Тюлячинский районы.

По состоянию на 1 февраля 2018 года просроченная задолженность организаций коммунального комплекса за газ составила 514,2 млн рублей

На начало февраля просроченная задолженность всех организаций жилищно-коммунального комплекса за электроэнергию составила 152 млн рублей, за год задолженность снизилась на 53,7 млн рублей.

В январе поступило 1 тыс. 384 обращений граждан по вопросам ЖКХ, сообщил глава Минстроя. Это на 34 обращения больше, чем в январе прошлого года. В основном это жалобы на неудовлетворительное качество предоставления жилищных и коммунальных услуг, неудовлетворительное содержание домового имущества.