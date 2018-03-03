Минниханов призвал основательно подготовиться к строительному сезону

(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). По состоянию на 2 марта этого года в Татарстане введено 693,8 тыс. кв. м. жилья — это 28,8 процента от плана. Об этом заявил сегодня на республиканском совещании под председательством Президента РТ Рустама Минниханова министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Президент в ходе совещания заметил, что необходимо основательно подготовиться к строительному сезону — строительные материалы, ресурсы, кадры и пр. Основная проблема обычно возникает с подготовкой соответствующей документации, считает он. Нам надо отработать эти вопросы заранее, важно уже сегодня понимать, что мы будем делать в следующем году, сказал Минниханов.

По программе соципотеки Госжилфонд РТ отчитался в органы статистики по 29 домам на 1 тыс. 611 квартир площадью 90,2 тыс. кв. м. Из 251 строящегося объекта инвестиционной программы 2018 года в высокой степени готовности находится 82 объекта, в средней степени готовности — 126 объектов, в низкой степени готовности — 43 объекта.

В рамках реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье в 2018 году планируется обеспечить 297 детей-сирот по договорам найма жилых помещений на сумму 355 млн 286,2 тыс. рублей.

Также в пределах выделенных на 2018 год бюджетных средств на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан запланировано обеспечить жильем 164 семьи.

По программе многоквартирного инвестиционного жилья в плане текущего года введено 39 из 120 запланированных домов.

Также в республике продолжается строительство и ремонт учреждений здравоохранения, напомнил Файзуллин.