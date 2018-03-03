УФАС отменило тендер на отлов бездомных животных в Автограде

(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). УФАС по РТ отменило протоколы аукциона на отлов, содержание и регулирование численности бездомных животных в Набережных Челнах, сообщается на сайте УФАС России по РТ.

На закупку, которую в феврале объявил исполком города, в антимонопольную службу пожаловался благотворительный фонд помощи бездомным животным «Азира». Начальная (максимальная) цена контракта составляла 1,6 млн рублей.

В фонде сообщили, что исполком нарушает закон о контрактной системе при размещении аукционной документации. Жалобу «Азиры» признали частично обоснованной.

В документации конкурса отмечается, что отлову подлежат 1 тыс. 770 животных, из которых 231 — стерилизации, 1 тыс. 539 — умерщвлению. При этом упущено, что количество животных, которых следует умертвить, можно определить только после их отлова и выдачи заключения ветеринара о состоянии животного.

При формировании техзадания у заказчика не было данных о конкретном количестве кошек и собак с бешенством, ранами, несовместимыми с жизнью, другими заболеваниями, представляющими угрозу, отметили антимонопольщики. Это является нарушением закона о контрактной системе, так как могут появиться расхождения плановых показателей при оказании услуги, и исполнитель нарушит условия договора.

Исполком признали нарушившим закон о контрактной системе.