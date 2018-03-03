В Казани установят мемориальную доску татарской оперной певице Мунире Булатовой

(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). В Казани установят мемориальную доску татарской оперной певице, педагогу, заслуженной артистке ТАССР Мунире Закировне Булатовой. Соответствующее постановление за подписью Премьер-министра РТ Алексея Песошина опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.

Минкульт РТ, Госсовет РТ, театр оперы и балета им. Джалиля и союз театральных деятелей РФ предложили установить доску на фасаде дома по улице Горького, 17, где артистка жила в 1940 — 2011 годах.

Надпись будет сделана на татарском и русском языках.

Булатова в течение нескольких десятков лет была одной из ведущих солисток Татарского театра оперы и балета. Она исполняла партии из опер зарубежных, русских и татарских композиторов.

Во время Великой Отечественной войны выступала перед солдатами Третьего Прибалтийского фронта, в частях Советской армии, в госпиталях и санчастях.