Минобороны: Штаты организовали в Сирии «заповедник для террористов»

(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). США используют подконтрольную зону на западе Сирии в качестве прикрытия для террористов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра обороны России Александра Фомина.

«Нас не может не беспокоить зона безопасности диаметром 55 километров в районе населенного пункта Эт-Танф. Это на границе с Ираком в западной части Сирии, где, по сути, создан заповедник для террористов. Здесь они перевооружаются, готовятся, осуществляют с этой площадки и вылазки соответствующие. Все это под руководством сил специальных операций и других подразделений США», — сказал Фомин в интервью программе «Международное обозрение» на канале «Россия 24».

США не пускают гуманитарные конвои в сирийский лагерь беженцев Рукбан, который находится рядом с Эт-Танфом, что вызвало катастрофическую гуманитарную ситуацию, заметил замминистра.

В конце ноября 2017 года российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщал, что США изолировали более 50 тыс. человек, которым необходима гуманитарная помощь.