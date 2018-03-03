Минобороны РФ: Штаты собираются развернуть около 400 ракет системы ПРО

(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). США собираются развернуть около 400 ракет системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на заместителя министра обороны России Александра Фомина.

«В общей сложности будет развернуто около 400 антиракет, что значительно снижает потенциал ядерного сдерживания России», — заявил Фомин в эфире телеканала «Россия 24».

Так, противоракеты уже есть на Аляске, в Румынии и странах Балтии, завершается развертывание в Польше, а также к этому «кольцу» подключатся американские системы ПРО в Японии и Корее, сказал он.

Москва приглашала Вашингтон к политическому диалогу, но предложения были проигнорированы, заметил замминистра.