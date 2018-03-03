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Политика

Путин ожидает от США официальных документов по делу о «вмешательстве»

3 марта 2018, 09:14

Образованные люди должны понимать, что в России нельзя «преследовать никого, кто не нарушил законы Российской Федерации», сказал Президент России.
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(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). Российские власти не могут преследовать граждан, которые не нарушили законов России, поэтому Соединенные Штаты должны представить официальные документы, которые подтверждают факт «вмешательства» россиян в американские выборы. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на Президента России Владимира Путина.

«Я должен посмотреть сперва, что они сделали. Дайте нам материалы. Дайте нам информацию. При всем уважении к вам лично, при всем уважении к конгрессу у вас должны быть люди с дипломами по юриспруденции, 100 процентов должны быть», — заявил Путин в интервью телеканалу NBC.

Образованные люди должны понимать, что в России нельзя «преследовать никого, кто не нарушил законы Российской Федерации», а Вашингтон должен передать Москве «документ, официальное требование», заметил Президент. 

Это должно пройти по официальным каналам, а не через прессу или крики и вопли в конгрессе США, сказал лидер России.

16 февраля Минюст США предъявил обвинение 13 россиянам и трем российским компаниям за «вмешательство» в американские политические процессы и выборы Президента США.


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