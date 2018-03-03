Фестиваль ветеранов «Балкыш» собрал артистов из семи районов Татарстана

(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). В Алексеевском районе стартовал V Республиканский фестиваль самодеятельных исполнителей среди ветеранов Татарстана «Балкыш» («Сияние»), пишет газета «Заря».

На зональный отборочный этап в районный Дом культуры приехали артисты из Алексеевского, Алькеевского, Аксубаевского, Новошешминского, Спасского, Чистопольского и Нурлатского районов Татарстана.

На сцене певцы, танцоры, музыканты и чтецы показали свое творческое мастерство. Аплодисменты публики долго не смолкали. Зрители были в восторге от номеров, которые продемонстрировали самодеятельные исполнители. Также они отметили, что пожилые артисты своей энергетикой, опытом и мастерством могли бы дать фору молодым.

В этом году фестиваль посвящен 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и столетию со дня образования ВЛКСМ.