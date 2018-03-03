В Казанском Кремле продлена выставка «Сказки Страны волшебных фей»

(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). В Выставочном зале «Манеж» Музея-заповедника «Казанский Кремль» до 24 марта продлена работа выставки «Сказки Страны волшебных фей» из собрания Санкт-Петербургского музея музыкального и театрального искусства, сообщает пресс-служба Кремля.
Изюминка экспозиции – белоснежный костюм Лебедя Анны Павловой для концертного номера на музыку К. Сен-Санса «Умирающий лебедь».
Также на выставке представлены афиша первого татарского национального балета «Шурале» 1950 года и подлинное одеяние девицы-птицы Сююмбике, роль которой в премьерной постановке на сцене Кировского театра в 1950 году исполнила ведущая балерина – знаменитая Наталья Дудинская.
Всего экспонируется 62 предмета.