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Среди челнинской молодежи выявят победителей Всероссийского конкурса «Лидер XXI века»

3 марта 2018, 12:26

По итогам очного этапа конкурса будут определены финалисты в номинациях среди детских и молодежных организаций
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Челнинцы стали номинантами на участие во Всероссийском конкурсе «Лидер XXI века»

(Набережные Челны, 3 марта, «Татар-информ»). В Набережных Челнах среди молодежи выявят победителей Всероссийского конкурса «Лидер XXI века». В конкурсе, который стартовал вчера, принимают участие 56 молодых челнинца — представителей детских и молодежных общественных организаций. 

Вчера участники самопрезентовали себя творчески, пройдя первое конкурсное испытание. 

В этом году всех участников оценивают 4 группы экспертов в 9 номинациях. Сегодня состоится конкурсная процедура «Защита социального проекта», а в третий день пройдет деловая игра. Также члены жюри оценят портфолио участников, куда входит резюме и эссе.

Экспертами конкурса стали представители молодежных центров города, общественники, а также победители республиканского и всероссийского этапов конкурса, психологи и специалисты различных областей жизнедеятельности. Одним из экспертов конкурса выступает корреспондент ИА «Татар-информ», завотделом оргмассовой работы молодежного центра «Нур» Евгений Сироткин.

По итогам очного этапа конкурса будут определены победители и призеры в номинациях, которые получат денежные премии. За 15 лет организации конкурса в Автограде в нем приняли участие более 700 молодых челнинцев, за это время 35 человек стали лауреатами премии Президента РФ по программе поддержки талантливой молодежи.

Организаторами конкурса в городе Набережные Челны являются управление образования и по делам молодежи исполнительного комитета Набережных Челнов, муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Орион» и Городской Центр общественных организаций.


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