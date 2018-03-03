В Китае создали работающий при 70-градусном морозе аккумулятор

(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). Литий-ионные аккумуляторы, которые эффективно работают при крайне низких температурах, создали в Китае, пишет журнал Joule.

Обычные аккумуляторы плохо работают при низких температурах и могут отключиться на 20-градусном морозе.

Разработка китайских ученых переносит температуры до минус 70 градусов и может использоваться в самых суровых погодных условиях, а в дальнейшем, возможно, и при работе в космосе.

При создании новинки были использованы недорогие, но при этом экологически чистые материалы. Однако технические параметры пока не соответствуют литий-ионным аккумуляторам, используемым в индустрии.