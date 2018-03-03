Минимальная зарплата в Венесуэле повысилась до 2 долларов

(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). С 1 марта минимальная зарплата в Венесуэле вырастет на 58 процентов. Об этом во время live-трансляции в социальной сети Facebook сообщил Президент страны Николас Мадуро, передает РБК.

Размер минимальной зарплаты составит 392,6 тыс. венесуэльских боливаров: по официальному курсу это 12 долларов США. Однако обмен валюты в стране происходит по курсу «черного рынка». Согласно этому курсу минимальная зарплата венесуэльцев составляет всего 2 доллара.

В стране действуют ежемесячные доплаты на приобретение продуктов — почти 4 доллара по курсу «черного рынка». В сумме минимальная зарплата составляет немногим более 6 долларов США.