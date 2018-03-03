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Экономика и финансы

В Москве выставили на торги два дореволюционных дома за 90 млн рублей

3 марта 2018, 04:50

Новый хозяин исторических зданий определится 4 апреля текущего года.
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(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). Власти Москвы выставили два дореволюционных здания на открытый аукцион по стартовой цене в 90,8 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента по конкурентной политике.

Оба дома расположены на первой линии в Таганском районе. Новый собственник объектов будет обязан провести в зданиях ремонт и строительно-монтажные работы.

Строения располагаются в зоне строгого регулирования застройки, поэтому все работы по использованию объектов должны согласовывать с Департаментом культурного наследия Москвы.

Общая площадь зданий составляет почти 1,4 тыс. кв. метров. Торги пройдут 4 апреля.


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