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Культура

В двух районах Татарстана выступят столичные звезды татарской эстрады

3 марта 2018, 10:44

Перед жителями Буинского и Дрожжановского районов выступят инструментальный ансамбль «Мирас», Зарина Вильданова, Ильшат Валеев, Чулпан Юсупова.
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(Казань, 3 марта, «Татар-информ», Эльза Кузнецова). В Буинском и Дрожжановском районах 4 марта выступят инструментальный ансамбль «Мирас», Зарина Вильданова, Ильшат Валеев, Чулпан Юсупова.

Инструментальный ансамбль «Мирас» под руководством заслуженного артиста РТ Рустема Рахматуллина подарит слушателям свои лучшие композиции. Знаменитый коллектив был создан в 2007 году. В составе ансамбля пять солистов – выпускники Казанской консерватории, владеющие различными музыкальными инструментами. Рустем Рахматуллин играет на баяне и гармонике, Гульнара Ярмиева – на флейте и татарском курае, Лира Насибуллина – на скрипке, Руслан Сафин (бас-гитара, думбра, саз и другие национальные струнно-щипковые инструменты, вокал), Максим Куприянов (ударные инструменты).

Зарина Вильданова исполняет татарские народные и авторские песни, смешивая различные жанры и стили, а помогают ей в этом виртуозные музыканты из Казани. Ее проникновенный голос принес ей победу на многочисленных конкурсах и фестивалях, таких как «Созвездие-Йолдызлык», «Идел», «Российская Студенческая Весна». С 2016 года Зарина является участницей фестиваля «Мин татарча сойлэшэм», а также республиканского проекта «Ветер перемен».

Чулпан Юсупова – известная татарская эстрадная исполнительница также примет участие в концерте. Она исполняет разные композиции. В ее репертуаре хиты татарской музыки, русской эстрады, романсы. Певица часто дает сольные концерты. Так, 26 марта в Татгосфилармонии состоится ее выступление.

28 февраля звезды татарской эстрады – Гузель Идрисова, Ильназ Бах, Айгуль Бареева, Артур Шугаепов и танцевальный коллектив «Казан кичлэре» выступили в Альметьевске с праздничным концертом.

Концерты при поддержке Минкультуры РТ проходят в преддверии выборов. Артисты рассказывают, что их миссия сплотить татарстанцев и поднять настроение хорошей музыкой.


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