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Спорт

Татарстанские участники Олимпийский игр соберутся за круглым столом в Казани

3 марта 2018, 03:21

Встреча спортсменов с министром по делам молодежи и спорту РТ пройдет 5 марта в Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма.
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(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). В Казани пройдет встреча, в которой примут участие татарстанские спортсмены, ставшие участниками и призерами XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи и спорту РТ.

В формате круглого стола прошедшие Игры обсудят министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов, лыжники Андрей Ларьков и Анна Нечаевская, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе и сноубордистка Милена Быкова.

Встреча пройдет 5 марта в Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма.

4 марта в Международный аэропорт «Казань» прибудут фигуристка Евгения Тарасова, ее партнер Владимир Морозов и тренер спортсменов Нина Мозер.


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