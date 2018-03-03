Все новости Татарстан Россия

Общество

В честь 95-летия участницы войны из Татарстана детсадовцы устроили домашний концерт

3 марта 2018, 02:16

Участница Великой Отечественной войны из Заинского района Анна Моисеева отметила 95-летний юбилей.
Участники и инвалиды Великой Отечественной смогут бесплатно проехать в поездах в майские праздники
В Казани проанализировали работу координационных советов по охране труда в городах и районах РТ
День добрых начинаний прошел в Пестрецах
На прошлой неделе на предприятиях РТ погибли три человека
Презентация книги о погибших в ВОВ военнослужащих «Всех назовем поименно…» состоялась в Казани

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). С 95-летием участницу Великой Отечественной войны из Заинского района Татарстана Анну Моисееву поздравили специалисты центра социального обслуживания и воспитанники детского сада. Для ветерана-юбиляра был организован мини-концерт на дому. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Пожилую женщину навестили специалисты отделения надомного социального обслуживания Заинского комплексного центра «Радость» и воспитанники детского сада «Василек». В гостях у юбиляра малыши устроили мини-концерт с песнями и танцами.

В свой день рождения Анна Моисеева получила массу положительных эмоций. Ветеран Великой Отечественной войны поблагодарила директора центра «Радость» Людмилу Симонову и детей за праздник. Поздравление пожилого человека с юбилеем было организовано в рамках проекта «Домашний праздник».


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter