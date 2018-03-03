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Зональный этап «Созвездия-Йолдызлык» в Азнакаеве установил новые рекорды

3 марта 2018, 00:50 , Фото: mincult.tatarstan.ru

Зональный этап «Созвездия-Йолдызлык» в Азнакаеве установил новые рекорды Следующий зональный этап фестиваля состоится 3 и 4 марта в Заинске.
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(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). Первый отборочный этап фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык» собрал в Азнакаеве более 1500 участников, сообщает Минкульт РТ.

На кастинге выступили юные артисты из Лениногорского, Альметьевского, Ютазинского, Бугульминского, Бавлинского, Азнакаевского районов Татарстана.

Жюри просмотрело 322 номера и отметило 60 конкурсантов в четырех номинациях: «Вокал-соло» и «Вокальные ансамбли», «Хореография», «Конферанс». Такое количество номеров и участников стало рекордным для зонального тура по сравнению с прошлыми годами.

Победители и призеры получили подарки и дипломы, а также приглашение на суперфинал. Он состоится с 8 по 12 апреля в столице Татарстана. Имена победителей фестиваля будут объявлены на гала-концертах фестиваля, которые состоятся 13 апреля в КСК КФУ «УНИКС» и 20 апреля на сцене КРК «Пирамида».

Следующий зональный этап пройдет 3 и 4 марта в Заинске.

18-й по счету фестиваль «Созвездие-Йолдызлык» проходит под лозунгом «Миллионный участник». Именно столько человек попробовали свои силы за годы фестивального движения. Оргкомитет принял решение считать миллионными участниками всех членов фестиваля этого года.


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