Названы самые популярные среди россиян породистые кошки

(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). Самыми популярными породистыми кошками у россиян являются животные шотландской породы, британцы и длинношерстные мейн-куны. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на данные интернет-доски объявлений Avito.

Также любимцами жителей России стали бенгальские коты, канадские и донские сфинксы и представители абиссинской породы.

Чаще всего через Интернет новых питомцев себе ищут жители Ижевска, Санкт-Петербурга, Барнаула, Нижнего Новгорода и Красноярска. Не очень интересуются котами в Омске и Иркутске.

В среднем кошку на Avito в январе можно было купить за 13,2 тысячи рублей.