Мнение нижнекамцев о реконструкции Автогородка выслушают на проектном семинаре

(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). В Нижнекамске пройдет первый в этом году проектный семинар, который будет посвящен реконструкции Автогородка, сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района.

Концепцию модернизации разработали архитекторы Эмиль Сиразетдинов (один из авторов парка «СемьЯ», площади Лемаева) и Илья Игин, переехавший в Нижнекамск в 2014 году из Украины.

Местные жители, владельцы земельных участков и зданий, расположенных поблизости, активисты, бизнесмены и другие могут внести свои предложения и коррективы по проекту реконструкции.

Проектный семинар состоится 6 марта в лицее № 14.

«Главная тема городка — дорожное движение и его участники, — поясняют архитекторы. — Территория "нарезана" асфальтированными дорожками с разметкой. Дорожные знаки и светофоры — как непременный атрибут любой дороги. В "кварталах" размещены стилизованные домики. Посетитель "прибывает в город" на поезде. Его встречает вокзал и привокзальная площадь. Отсюда можно попасть в "город" через центральные ворота — входную арку».

Также по проекту в Автогородке есть центральная городская площадь, большая детская игровая площадка, культурный центр — концертная площадка со сценой и амфитеатром.

Автогородок построен в 1986 году, и за 30 с лишним лет успел морально и технически устареть. Большие перемены ждут Автогородок в 2018 году — капитальная реконструкция будет произведена здесь в рамках программы по благоустройству общественных пространств Татарстана.