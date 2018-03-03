Казанские туристы полетят в Москву и Петербург на мартовские праздники

(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). Во время мартовских выходных казанцы полетят в столицу РФ. 34 процента забронированных в сервисе Туту.ру авиабилетов приходятся на направление Казань — Москва, сообщает РБК.

Туристы заплатили за билеты в среднем более 5 тыс. рублей. В два раза дороже обойдется полет в Санкт-Петербург, но это не смутило 17 процентов казанцев, отдавших за билет в Северную столицу чуть больше 11 тыс. рублей. Другие популярные направления — Баку, Вена, Сургут, Краснодар, Бангкок, Анапа и Новый Уренгой.

Столица Татарстана, в свою очередь, популярна у туристов из Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Как отмечает пресс-служба сервиса Туту.ру, на время мартовских праздников авиабилеты стали в среднем на 13 процентов дороже.