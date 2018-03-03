В казанском БКЗ выступит Альбина Шагимуратова с симфоническим оркестром РТ

(Казань, 3 марта, «Татар-информ»). В Большом концертном зале имени Сайдашева 7 марта состоится концерт симфонического оркестра Александра Сладковского и народной артистки РТ Альбины Шагимуратовой, сообщает Минкультуры РТ.



Концерт будет посвящен Международному женскому дню. На вечере прозвучат произведения В. Беллини, Дж. Россини, И. Штрауса, Б. Херрманна, И. Кальмана, М. Понсе, Э. Тальяферри и других авторов.



Сегодня сопрано Альбина Шагимуратова – одна из ведущих вокалисток не только в России, но и за рубежом. Популярность к ней пришла в 2007 году, когда она получила премию Международного конкурса имени Чайковского. У солистки множество наград и премий. Среди них – Государственная премия РТ имени Тукая, театральная премия «Золотая маска» в номинации «Женская роль в опере» и премия музыкальных критиков Casta Diva. Альбина Шагимуратова – лауреат Международного конкурса вокалистов имени Франсиско Виньяса (Барселона) и Международного конкурса молодых оперных певцов имени Глинки (Челябинск). Она покорила сцены Лондона, Милана, Нью-Йорка.