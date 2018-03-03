Жители Елабуги обсудят будущее «Гуляй-парка»

(Елабуга, 3 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Подробности строительных работ в «Гуляй-парке» Елабуги обсудят с участием жителей города. 5 марта во Дворце культуры состоятся публичные слушания, куда приглашаются собственники и арендаторы земельных участков и зданий, расположенных поблизости, активисты и представители местных сообществ, предприниматели и строители, а также те, кому небезразлично будущее этого места.

На встрече авторы проекта расскажут, что было сделано при активном участии горожан в ходе первой очереди стройки, а также что еще предстоит выполнить. Реновация «Гуляй-парка», известного ранее как парк «Старый майдан», стала возможной благодаря участию Елабуги в федеральном проекте по благоустройству среды обитания жителей моногородов «Пять шагов благоустройство повседневности». Строительство стартовало в прошлом году. Здесь появились велосипедные и пешеходные дорожки, новые спортивные площадки и уличные тренажеры, разместились уникальные малые архитектурные формы, подчеркивающие самобытность и исторические особенности места.

«После обсуждения на форуме вопросов сохранения исторического облика малых городов было принято решение о дополнительном финансировании через гранты проектов общественных пространств. В связи с этим перед исполкомом района стоит задача совместно с населением обсудить и в короткие сроки подготовить проекты для участия в данных грантах», – отметил глава района Геннадий Емеляьнов в ходе отчетной сессии района.

«Гуляй-парк» граничит с проспектом Мира и парком «Пионерский», а также парком «Чебурашка» и сквером Ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Программа предусматривает комплексное развитие нескольких парковых территорий и объединение их в единый зеленый массив, который станет не только активным центром притяжения горожан, но и частью уникального туристического маршрута.