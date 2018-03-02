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Объявлено самое страшное кино в истории

2 марта 2018, 23:45

Картина «Уиджи: Проклятие Вероники» режиссера Пако Пласа основана на реальных событиях.
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(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Самым страшным фильмом ужасов в истории кино признана испанская картина «Уиджи: Проклятие Вероники». Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на NME.

В фильме речь идет о доске для спиритических сеансов, во время которых вызывают души умерших. В рейтинге Rotten Tomatoes это кино набрало 100 процентов.

В основу картины режиссера Пако Пласа легли реальные события. В 1991 году произошел инцидент, связанный с доской уиджи. После игры с ней умерла испанская школьница Эстефания Гутьеррес Лазаро.


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