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Спорт

Главный тренер «Анжи» выразил неудовлетворение матчем с «Рубином»

2 марта 2018, 23:25

Вадим Скрипченко заявил, что одна из его замен сработала.
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(Казань, 2 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко после ничьей с «Рубином» (1:1) в матче 21-го тура чемпионата России выразил сожаление итогом игры.

«По тому, как складывалась игра, есть неудовлетворение, что не победили, – сказал Скрипченко в эфире канала "Наш футбол". – Хотя могли дожать соперника. Выпустили трех нападающих, пошли ва-банк. Одна из замен сработала, Лескано забил. Мы знаем, насколько плотно "Рубин" умеет играть в обороне. Только путем каких-то перестановок во втором тайме мы смогли развернуть игру. Лескано и Калмыков – большие форварды, умеющие играть на втором этаже. Наша задача была навязать верховую борьбу».


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