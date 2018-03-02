Главный тренер «Анжи» выразил неудовлетворение матчем с «Рубином»

(Казань, 2 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко после ничьей с «Рубином» (1:1) в матче 21-го тура чемпионата России выразил сожаление итогом игры.
«По тому, как складывалась игра, есть неудовлетворение, что не победили, – сказал Скрипченко в эфире канала "Наш футбол". – Хотя могли дожать соперника. Выпустили трех нападающих, пошли ва-банк. Одна из замен сработала, Лескано забил. Мы знаем, насколько плотно "Рубин" умеет играть в обороне. Только путем каких-то перестановок во втором тайме мы смогли развернуть игру. Лескано и Калмыков – большие форварды, умеющие играть на втором этаже. Наша задача была навязать верховую борьбу».