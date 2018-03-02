Курбан Бердыев: Реализация помешала удержать победный счет

(Казань, 2 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев подвел итог матча с «Анжи» (1:1), посетовав на реализацию.

«Думаю, реализация помешала “Рубину” удержать победный счет. Забей мы те моменты, которые у нас были при счете 1:0, все было бы по-другому. Надо отдать должное хозяевам, которые достаточно активно играли в подборе, навязывали борьбу. И мы в конце в голевой атаке неправильно перестроились. В начале хотел заменить Могилевца, но решил дать возможность Жемалетдинову поучаствовать в игре», – сказал Бердыев в интервью «Наш футбол».

По словам Бердыева, следует отдать должное хозяевам, их желанию сравнять счет. «В концовке они заслужили, чтобы сравнять счет», – сказал он на послематчевой пресс-конференции.