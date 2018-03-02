В Казани обсудили создание Дома фотографии

(Казань, 2 марта, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» казанские фотографы обсудили историю и перспективы развития фотографии в Татарстане. Быть ли в Казани Дому фотографии, кому и зачем нужен фотоархив, как наладить диалог с молодыми – эти темы поднимались в ходе дискуссии.

Инициатор встречи, фотограф ИА «Татар-информ» Рамиль Гали, констатировал, что на сегодняшний день у Союза фотографов Татарстана, в отличие от других творческих союзов, нет ни собственного помещения, ни музея, ни государственных дотаций. «Нам необходимо определить место Татарстана в палитре мировой фотографии. Дело в том, что вся наша работа держится только на голом энтузиазме. У нас нет даже собственного республиканского фотоархива. Фотографы, к сожалению, уходят, а вместе с ними и уникальные снимки», – сказал он.

Гали сообщил, что за прошедший год в ИА «Татар-информ» проделана большая работа по созданию архива фотографий. Собрано порядка 150 тысяч снимков, а к концу года планируется удвоить их количество. Однако, по его мнению, необходимо перед масштабной работой проконсультироваться с юристами по вопросу авторских прав. Фотограф уверен, что на основе архива можно издавать большое количество фотокниг, в которых наиболее полно будет отражена история Татарстана, татарского народа, его жизни без прикрас.

Как отметили участники встречи, такие книги издаются и сейчас, но крайне редко. Фотохудожники для этого используют либо собственные средства, либо им удается привлекать меценатов. Ярким примером служит книга «Казань-66», изданная Анной Миллер и Владимиром Герасимовым. Альбом фотографий вызвал большой резонанс в конце 2016 года. Однако это скорее исключение из правил. «Благотворители жертвуют немалые средства на восстановление святынь, исторических памятников, и это прекрасно. Однако их кошельки не открываются для фотографий», – высказал мнение Гали.

О новом повороте в развитии фотографии высказался доцент Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Руслан Бушков. «Молодежь сегодня великолепно снимает на всевозможные гаджеты. Но меня поразило то, что молодые боятся современных профессиональных фотоаппаратов! Вообще, на рубеже XX – XXI веков изменилась парадигма восприятия нашей жизнь. Однако сомнения в том, что сохранять снимки и создавать фотоархив, быть не может. Представьте, что первый снимок лунного затмения был сделан в начале позапрошлого века именно в университете Казани. И где он теперь?» – риторически спросил он.

Старшего коллегу поддержал фотограф ИА «Татар-информ» Салават Камалетдинов, отметив, что молодые действительно много снимают, но себя. Это так называемое «поколение селфи». Также сегодня остро стоит вопрос интеллектуальной собственности. «Надо научиться разговаривать с молодежью на их языке. Без этого диалога не получится», – добавили Руслан Бушков.

Не согласился с коллегами театральный фотограф, режиссер Рамис Назмиев. «То, что сегодня мы оказались в такой ситуации, – это ничья вина. Просто нужно работать в свое удовольствие, оставаться самим собой. Востребованность нашей работы власть имущими, объединение в союзы – нужно ли это? В мире сегодня масса фотографов, спрос на которых велик», – уверен он.

Однако присутствующие пришли к общему мнению, что объединяться надо. Прежде всего, для создания рынка, на который возможно продвигать свой продукт. Для этого в ближайшее время будет составлено коллективное и конкретное обращение в Министерство культуры Татарстана.

Как рассказала член жюри республиканского конкурса «Этнографическая мозаика татарского народа» Раиса Сафиуллина, накануне тысячелетия Казани она обращалась к Госсоветнику РТ Минтимеру Шаймиеву с предложением создания Казанского дома фотографии. Для этой цели прекрасно бы подошло здание на углу улиц Кремлевская – Кави Наджми. В свое время, с 1864 года, здесь располагался Фотографический институт Германа Локке. «В нашем письме была не только фотография этого здания, но и концепция будущего Дома фотографии. Письмо передали в Управление культуры Казани, в итоге деньги для передачи здания так и не нашлись. Возможно, сегодня есть смысл повторить наше обращение», – считает она.

Сегодняшняя встреча окончилась знаком вопроса. Быть ли в Казани музею фотографии, республиканскому фотоархиву, современному выставочному залу, покажет время и способность профессионального фотосообщества действовать сообща.