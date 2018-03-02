Вопросы о дачной амнистии стали самыми популярными у жителей РТ к Кадастровой палате

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Специалисты Кадастровой палаты по РТ ответили на вопросы татарстанцев в единый день консультаций, который прошел 1 марта. За разъяснениями обратились более 100 человек. Много вопросов было задано относительно дачной амнистии, сообщает пресс-служба ведомства.

«Не все еще слышали, что дачная амнистия продлена до 2020 года. Беспокоиться о том, что для оформления индивидуального жилого дома необходимо разрешение на ввод в ближайшие два года, не стоит. Основанием для кадастрового учета или регистрации прав индивидуального жилого дома по-прежнему являются технический план и правоустанавливающий документ на землю. При этом стоить помнить, что разрешение на строительство необходимо», – рассказала директор Кадастровой палаты по РТ Ленара Музафарова.

Татарстанцев интересовали вопросы по внесению изменений характеристик объекта в кадастр. Они также спрашивали, как поступить, если документы на дом или землю утеряны, как исправить ошибку в адресе дачного дома, получить информацию об ограничениях земельного участка, возникших в связи с его вхождением в зону с особыми условиями использования территории.

«Чтобы получить профессиональную консультацию, для того, чтобы найти выход из сложной ситуации, связанной, например, с возникновением споров между соседями, исправлением ошибок, допущенных при межевании, лучше всего обращаться к специалистам, имея на руках полный пакет документов на объекты недвижимости, – рекомендовала Музафарова. – У татарстанцев есть возможность обратиться к специалистам в государственное учреждение не только во время проведения подобных мероприятий, но и в любой из рабочих дней».

С июля прошлого года ведомство наделено новыми полномочиями по оказанию консультационных услуг, связанных с операциями с недвижимостью. Специалисты кадастровой палаты не только ответят на вопросы, но и помогают подготовить пакет документов, составить договор, исковое заявление в суд.

«Пока мало кто знает, но за подготовкой технических и межевых планов теперь можно обращаться не только к кадастровым инженерам, которые являются частниками, но и в Кадастровую палату. Правда, физлица могут это сделать только в случае исправления реестровой ошибки, а вот органы власти в любой ситуации», – отметила Музафарова.

Единый день консультаций, приуроченный к десятилетию образования Росреестра, прошел во всех регионах России.