В Елабуге вручили статуэтки совы талантливым школьникам Татарстана

(Елабуга, 2 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня в Елабуге подвели итоги VII республиканской научно-практической конференции «Их имена составили славу России». В течение двух дней школьники со всего Татарстана выступали с научно-исследовательскими работами об истории и культуре родного края. Конференция состоялась в рамках проекта «Историческая память».



В ежегодной научной олимпиаде приняли участие более 140 школьников из 410 населенных пунктов республики. Школьники представили свои доклады в семи секциях. Модераторами секций выступили преподаватели Елабужского института и сотрудники Елабужского музея-заповедника.



Награды победителям конференции в торжественной обстановке вручили заместитель главы Елабужского района Зульфия Сунгатуллина, которая, поздравляя школьников, призвала их продолжать активно заниматься исследовательской работой, а также привлекать к этой деятельности как можно больше людей.



Всем лауреатам были вручены памятные призы, а обладателям призовых мест – статуэтки сов как символа мудрости. Среди лауреатов и победителей оказались 20 елабужан.