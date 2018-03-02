Юрий Солано: Я зарегистрирован на бирже труда

(Казань, 2 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Эквадорец Юрий Солано, проработавший в казанском «Рубине» 12 с лишним лет, больше в клубе не работает.

О том, что Солано уволен из «Рубина», стало известно еще утром. «Рубин» пока никак не комментирует эту новость. Напомним, что уроженец Эквадора Солано приехал в Казань из Москвы в 2000 году инженером по образованию. В 2003 году попал в «Рубин», где появилась потребность в переводчике с испанского, в этой роли Солано, нашедший себе в Казани жену, проработал с 2003 по 2015 год, после чего вслед за Курбаном Бердыевым ушел в «Ростов», где переквалифицировался на тренера. Осенью 2017 года по решению главного тренера Курбана Бердыева Солано был переведен в молодежную команду в тренерский штаб Романа Шаронова.

Солано не захотел комментировать уход из «Рубина». «Я в данный момент зарегистрирован на бирже труда, вот и все, что я могу вам сказать. Комментировать пока ничего не хочу», – сказал Солано.

По некоторым данным, Солано сейчас тренирует клуб в любительской лиге Казани.