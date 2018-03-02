«Рубин» стартовал в весенней части чемпионата России с ничьи

(Казань, 2 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Матч «Анжи» – «Рубин» стал первым в чемпионате России после зимнего перерыва. Победить никому в Дагестане не удалось, боевая ничья 1:1.

С декабря мы не видели «Рубин» в официальных матчах. За это время команда Курбана Бердыева так сильно изменилась, что есть резон назвать ее новым «Рубином». Причем последнее заметное событие в жизни «Рубина» произошло уже сегодня, в день игры с «Анжи».

«Рубин» расторг контракт с нападающим сборной России Максимом Канунниковым, информировал в полдень официальный сайт клуба. 26-летний россиянин перешел в «Рубин» в июне 2014 года из «Амкара». Всего на его счету 108 матчей и 21 гол за казанский клуб.

«Мы расторгли контракт с Максимом Канунниковым по обоюдному согласию, – приводит официальный сайт "Рубина" слова генерального директора клуба Рустама Саяхова. – В связи с тем, что клуб сейчас проходит реорганизацию формы собственности и до завершения контракта Максима осталось три месяца, мы пришли к общему мнению о том, что это решение устроит обе стороны. Нам действительно жаль расставаться с Максимом, который за годы выступления в "Рубине" проявил себя настоящим профессионалом, отдающим себя на поле без остатка, он по праву завоевал любовь и признательность наших болельщиков, но такова футбольная жизнь. Мы желаем Максиму дальнейшей успешной карьеры и попадания в сборную России на предстоящий чемпионат мира».

Между тем Канунников улетел в Махачкалу на матч с «Анжи», фамилия игрока по состоянию на 11.00 2 марта присутствовала в заявке казанцев на сайте РФПЛ и в разделе «Команда» на сайте «Рубина». К 12.00 фамилия исчезла из списка «Рубина» на сайте лиги. В 12.49 клуб объявил о расторжении контракта с Канунниковым.

Тут же событие прокомментировала соответствующая служба РФПЛ: «Отзаявить футболиста клуб может в любое время, внеся необходимые документы в систему электронной регистрации. У каждого клуба есть свой доступ в нее. Заявка же футболистов не может быть осуществлена вне регламентных норм, вне регистрационных периодов. Комитет по статусу и переходам футболистов РФС рассматривает вопросы о заявке игроков вне регистрационного периода».

Еще через пару часов нарисовалась новая команда Канунникова. «Действительно, у нас есть интерес к Максиму Канунникову. Мы бы хотели видеть такого футболиста у нас в команде. Сейчас уже идет рабочий процесс, мы находимся на стадии переговоров. Пока не могу дать гарантию, что Максим пополнит состав нашего клуба. Давайте подождем до завтра, и уже точно мы все объявим, просто боюсь сейчас сглазить этот переход», — сказал генеральный директор «СКА-Хабаровска» Алексей Кандалинцев «Чемпионату».

Теперь становится ясно, кто может занять место Канунникова в передней линии «Рубина». Это уроженец Набережных Челнов Александр Бухаров, сделавший себе имя в «Рубине». Слухи о его возвращении в «Рубин» ходят не один год. Он расторг контракт с «Ростовом» в последний день трансферного окна и может перейти в другой клуб как свободный агент. В случае перехода он воссоединится с Курбаном Бердыевым, под руководством которого он выступал восемь сезонов. Рустам Саяхов на недавней встрече с болельщиками прямо сказал, что «Рубин» хочет вернуть Бухарова. В текущем сезоне 32-летний Александр Бухаров провел 15 матчей за «Ростов» и забил три мяча при четырех голевых передачах. Сам Бухаров сегодня выложил в соцсетях видео своего занятия в одном из тренажерных залов Казани, куда он давно переехал из Челнов и перевез своих родителей.

Будет Бухаров в «Рубине» или нет – это вопрос, а вот новичок «Рубина», румынский защитник Габриэль Энаке полетел с командой на матч с «Анжи». Сегодня «Рубин» заявил румына для участия в чемпионате России. Напомним, что Энаке перешел в «Рубин» как свободный агент после расторжения контракта со «Стяуа». Футболист уже дебютировал за казанцев в товарищеском матче против «Русенборга» в заключительной игре зимних сборов. В итоге румын вышел в Каспийске в стартовом составе гостей.

В зимнее межсезонье «Анжи» значительно изменился, информирует сайт казанского клуба. Махачкалинцев покинули Солосин, Фибель, Афонин, Багаев, Паном, Липартия. Закончилась аренда у Кацаева, Базелюка, Гулиева. Зато вернулся из аренды Будковский. Пришли вратарь Сугробов, защитник сборной Венесуэлы Чансельор, румынский полузащитник Антон, нападающий Калмыков. Самым заметным трансфером махачкалинцев стоит назвать приезд из «Майами» колоритного ганского нападающего Поку. Из девяти сыгранных матчей на зимних сборах команда Вадима Скрипченко выиграла в семи, в шести из них не пропустила. Всего наши команды сыграли между собой 19 матчей, одержав по девять побед. Еще одна очная встреча завершилась вничью. Матч первого круга состоялся на «Казань-Арене» и завершился уверенной победой нашей команды со счетом 6:0.

Отметим, что матч пропустил защитник казанцев Федор Кудряшов из-за перебора желтых карточек, и всю линию полузащиты представляли у гостей игроки, которые перешли в казанскую команду зимой: Вячеслав Подберезкин, Павел Могилевец, Кристиан Нобоа и Ивелин Попов. Забегая вперед, скажем, что Попов сразу же оправдал тренерское доверие, забив в первом тайме мяч в ворота хозяев.

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев перед матчем посчитал, что встреча будет тяжелой и принципиальной. «Новички? Думаю, что у ребят есть понимание того, чего мы хотим, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Бердыев. – Ментально они нам подходят, и будем надеяться, что они нам помогут. Мы думаем только о своих задачах, а не о сопернике. Матч с "Анжи" будет тяжелый и принципиальный. Что касается трансферной кампании, то мы ею удовлетворены. Надеемся, что все будет нормально».

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко выразил надежду, что новички махачкалинцев успешно впишутся в состав. «На сборах новички хорошо проявили себя, – сказал Скрипченко в эфире канала "Наш футбол". – Увидите, насколько влились в командный механизм те, кто выйдет сегодня. Посмотрим, как будет развиваться игра и как они себя проявят. Что касается турнирных перспектив, у нас будет первая игра после перерыва, как начало чемпионата. Отталкиваемся от того, что осталось 10 игр, вся борьба впереди. Изучали соперника, знали, что большая текучка была. Но пришли те, кто работал у Бердыева, чьи возможности он знает. Так что думаю, команда усилилась».

Именно с атак «Рубина» началась игра. «Анжи» занимал перед матчем предпоследнее, 19-е, место в турнирной таблице чемпионата страны. Довольно быстро хозяева выровняли игру, перехватили инициативу. Уже на 8-й минуте по воротам «Рубина» был нанесен первый удар, на 13-й – второй, на 21-й – третий. Но никаких угроз воротам гостей дагестанцы создать не смогли, довольствуясь территориальным преимуществом. Гости же играли более организованно и осмысленно, не стремясь просто бежать вперед. Так что, по сути, первый же голевой момент «Рубин» был реализовал, когда на 36-й минуте Сердар Азмун с левого фланга, буквально не глядя, знал, где находится партнер, сделал передачу в штрафную «Анжи», а Ивелин Попов подтвердил, что не зря его три года подряд признают лучшим футболистом Болгарии. Его удар с разворота стал неприятным сюрпризом для грузинского стража ворот «Анжи» Георгия Лория, 0:1. А в концовке первого тайма гости могли удвоить свое преимущество, но мяч так неожиданно оказался в ногах Вячеслава Подберезкина в чужой вратарской, что он не успел толком его обработать.

Вполне предсказуемо вторая половина встречи началась с настойчивых атак хозяев. Гости ничего другого и не ждали, спокойно отойдя на свою половину поля, сдерживали бесхитростные наскоки южан. До поры до времени ничего у «Анжи» не получалось. Контратаки же казанцев были весьма опасны. Выход на замену турецкого ветерана «Рубина» Гекдениза Карадениза заметно оживил атакующие порядки гостей на левом фланге. Лишь на 85-й минуте у хозяев появился по-настоящему голевой момент, но Сослан Джанаев смог отбить удар в упор. Казалось, что казанцы добудут победу, но уже в компенсированное время аргентинский легионер «Анжи» Хуан Лескано хорошим ударом с левого фланга поразил дальний нижний угол ворот «Рубина», 1:1.

После 21 тура в активе «Рубина» 24 очка. В следующем туре 10 марта в Санкт-Петербурге казанцы сыграют с «Тосно» (Ленинградская область).

«Анжи» (Махачкала) – «Рубин» (Казань) – 1:1 (0:1).

Голы забили: Лескано (91) - Попов (36). Предупреждены: Тетрашвили, Будковский, Самарджич – Камболов, Могилевец, Кузьмин, Нобоа.

«Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Гранат, Навас, Камболов, Энаке, Могилевец, Нобоа, Подберёзкин, Попов (Жемалетдинов, 89), Азмун (Карадениз, 73).