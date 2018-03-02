Tele2 добавила еще один регион на карту LTE

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Tele2 ввела в коммерческую эксплуатацию сеть LTE в Оренбургской области. Число регионов с высокоскоростным 4G-интернетом Tele2 увеличилось до 56.

В Оренбургской области сеть стандарта 4G охватывает территорию, где проживает 77 процентов населения. Помимо Оренбурга высокоскоростной мобильный Интернет доступен абонентам Tele2 в 54 населенных пунктах региона, в том числе в Орске, Новотроицке, Бузулуке, Бугуруслане, Гае, Сорочинске, Соль-Илецке, Медногорске, Кувандыке, Абдулине, Ясном и других.

Сеть 4G в Оренбургской области работает на частотах 1800 МГц. Особенностями диапазона LTE-1800 являются широкое покрытие и устойчивая проникающая способность, что позволяет достигать высокого уровня сигнала не только на улицах, но и в помещениях. Для обеспечения клиентов оператора качественным мобильным Интернетом технические специалисты Tele2 вывели в эфир новые базовые станции и заменили оборудование на действующих объектах. При строительстве сети Tele2 использовала современные системы Ericsson.

В настоящее время Tele2 оказывает услуги скоростного мобильного Интернета в 61 регионе России. Сеть 4G доступна абонентам в 56 субъектах РФ: в Москве и Санкт-Петербурге, в Московской, Ленинградской, Архангельской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тульской, Тюменской, Ульяновской и Челябинской областях, республиках Бурятия, Карелия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Татарстан и Хакасия, в Удмуртской и Чувашской республиках, в Краснодарском крае и Республике Адыгее, в Алтайском, Красноярском и Пермском краях, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам III квартала 2017 года абонентская база компании составила 40,3 млн пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.