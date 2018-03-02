«ЭкоНочь» в КФУ: Лекции от ведущих экологов России, интерактивы и квесты

(Казань, 2 марта, «Татар-информ», Татьяна Иванова). Во втором корпусе Казанского федерального университета прошло открытие седьмой серии образовательного проекта «PRO Наука» под названием «ЭкоНочь». На этот раз учебные лекции посвящены защите окружающей среды и всему, что связано с экологией.

По традиции в числе спикеров присутствовали ведущие преподаватели КФУ, а также приглашенные гости. На этот раз столицу Татарстана посетили экологи из Москвы и Санкт-Петербурга. Помимо этого, прошли выступления лекторов из казанских компаний.

Темы лекций были разнообразны и охватили почти все современные проблемы и аспекты экологии. Любой желающий смог подискутировать на тему мусоросжигательных заводов, а также узнать мнения экспертов на этот счет. Всего прошло 15 лекций, которые были поделены на несколько блоков, — каждый из участников выбрал те выступления, которые были ему наиболее интересны.

До начала лекций корреспондент ИА «Татар-информ» пообщался с координатором проекта «Ноль отходов» Российского отделения Международной экологической организации «Гринпис» Ириной Власовой. Спикер была приглашена из Москвы для того, чтобы рассказать жителям Казани о новом проекте экологической организации «Пакет? Спасибо, нет», который направлен на то, чтобы отказаться от использования одноразовых пластиковых пакетов.

«"Гринпис" предлагает супермаркетам переходить на многоразовые пакеты, сумки и экомешочки, как это делают многие страны Европы и всего мира. Их можно использовать для взвешивания и покупок овощей, фруктов и других продуктов. Этот проект мы начали в ноябре прошлого года, и первое наше введение — гипермаркет "Ашан" прекратил раздавать покупателям бесплатные пластиковые пакеты. Это очень большой шаг в позитивную сторону, потому что многие не задумываются, какой вред они наносят природе, используя одноразовые сумки. Именно поэтому мы стараемся рассказывать на подобных лекциях, какой вред приносят пластиковые пакеты, как они засоряют природу и как животные принимают их за еду и погибают», — рассказала Власова.

«Мне очень отрадно, что, несмотря на то, что Год экологии уже закончился, эта тема продолжает звучать, и все мероприятия существуют не для галочки», — добавила координатор проекта «Ноль отходов».

Детей также ожидало много интересного. Специально для них был организован детский лекторий и мастер-классы на экологическую тематику. Школьникам рассказали, почему эколог – профессия будущего и как можно помочь окружающей среде.

А для более старшего поколения была проведена встреча с художником и первым обладателем звания «Выдающийся путешественник России» Владиславом Кетовым, который в мае 1991 года положил начало уникальному в истории человечества путешествию. За несколько лет он объехал всю землю по суше вдоль береговой линии континентов на самом экологичном виде транспорта — велосипеде.

«Вся суша охватывается единым непрерывным контуром. У меня было потрясение, когда я понял, что могу объехать всю землю, ведь здесь не обязательно придерживаться какого-то точного кругосветного маршрута от точки до точки. Эта мысль посетила меня в 1983 году, но за ней последовала другая — моей главной задачей стало сохранить мою идею, потому что на тот момент я понимал, что еще никто этого не проделывал. Я всегда интересовался путешествиями и знал историю вопроса», — рассказал Кетов.

Также в рамках образовательного проекта «PRO Наука» были проведены квесты, интерактивы и игры «Что? Где? Когда?», посвященные теме экологии и природопользования. Помимо этого, гости мероприятия увидели своими глазами нефть и микроорганизмы через микроскоп, а также уникальные экспонаты насекомых и животных из Зоологического музея КФУ.