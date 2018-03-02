Сборная России разгромила сборную Индии в матче Всемирной серии бокса в Казани

(Казань, 2 марта, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). Сегодня в казанском «Баскет-холле» прошла матчевая встреча по боксу между командами Patriot Boxing Team (Россия) и Indian Tigers» (Индия в рамках восьмого сезона Всемирной серии бокса (World Series of Boxing, WSB).

Групповой этап восьмого сезона начался для сборной России не очень удачно. Российские «Патриоты» уступили трехкратным финалистам турнира – Astana Arlans из Казахстана в стартовом матче серии со счетом 5–0. Чтобы уровнять шансы на выход в плей-офф, россиянам сегодня нужна была только уверенная победа.

На матч с дебютантами сезона – Indian Tigers российские боксеры вышли в следующем составе: Доржо Раднаев (49 кг), Мухаммад Шехов (56 кг), Радмир Абдурахманов (64 кг), Рамазан Саадуев (75 кг) и воспитанник Татарстанской школы бокса, чемпион мира среди студентов Антон Зайцев (91 кг).

В стартовом поединке матча Сашин в очень тяжелом поединке с Раднаевым при равном счете боя сумел в пятом раунде склонить весы фортуны в свою сторону и открыл счет в этом матче. 1–0, Индия вышла вперед.

Во втором бою Шехов сравнял счет, одержав победу над Маданом Лалом, и тем самым уравнял шансы России и Индии на победу в этом матче.

В третьем бою Абдурахманов удвоил преимущество российских «патриотов», не испытав особых проблем в поединке с Роитом Токасом.

Третье очко в копилку Patriot Boxing Team положил Рамазан Саадуев, достаточно уверенно разобравшись с Мандипом Янгрой в четвертом бою матчевой встречи.

Закрывал это вечер поединок, в котором хозяин ринга – боксер из Казани Антон Зайцев довершил разгром Indian Tigers, взяв верх над Санджитом.

Этой победой над Indian Tigers российская сборная Patriot Boxing Team улучшила свое турнирное положение в группе C восьмого сезона Всемирной серии бокса.

Следующий матч «Патриоты» проведут в Санкт-Петербурге 11 апреля – против казахстанской команды Astana Arlans.