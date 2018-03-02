Путин рассказал, что бы он изменил в истории

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Один исторический факт хотел бы изменить Президент РФ Владимир Путин, если бы мог. Это предотвращение распада Советского Союза, сообщает RT.

Свое заявление Путин сделал на медиафоруме ОНФ. По его словам, выбирать другой исторический период для жизни он бы не стал, так как его предки были крепостными крестьянами, а он руководит целой страной.

Союз Советских Социалистических Республик просуществовал с 1922 по 1991 год. Он охватывал Восточную Европу, Северную, части Центральной и Восточной Азии. СССР на момент распада был самой крупной по площади страной мира.