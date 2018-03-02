Впервые в Казани на выставке Егорова представлен гобелен «Художник Николай Фешин»

(Казань, 2 марта, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня в Национальной галерее «Хазинэ» в Казани открылась выставка Анатолия Егорова «Живопись. Гобелены». Вниманию казанцев впервые был представлен масштабный гобелен «Художник Николай Фешин», над которым художник работал 10 лет.

Два великолепных гобелена заняли центральное место на выставке: «Свияжск» и «Художник Николай Фешин». Если первый принадлежит Музею изобразительных искусств, то работа над вторым была закончена совсем недавно. В основу тканой картины легли несколько наиболее узнаваемых образов из работ великого живописца: «Обливание», «Капустница», «Портрет Вари Адоратской».

Ширина гобелена – 4 метра, высота – 2,7 метра. «В запасниках музея есть еще один мой гобелен, “У фонтана”. Однако представить его в галерее мы не смогли, так как его высота 3,13 метра, тогда как потолки в “Хазинэ” всего три метра», – рассказал художник корреспонденту ИА «Татар-информ». Он признался, что, работая над этим гобеленом, постоянно слушал аудиокниги Рэя Брэдбери, Сергея Довлатова и Михаила Булгакова.

Весенняя экспозиция 2018 года предваряет 70-летний юбилей Анатолия Егорова, который он скоро отметит. Поздравить юбиляра собрались его многочисленные коллеги, которые не скупились на добрые слова. Открывая выставку, директор Госмузея изобразительных искусств Татарстана Розалия Нургалеева охарактеризовала художника как человека редкой по красоте духовности и внутренней культуры. «Я была потрясена фотосессией из мастерской художника. Клубки шерсти, куклы, живописные работы так гармонично переплетаются между собой, открывая тихую уютную гавань искусства, в котором нашел себя Анатолий Егоров. Когда мы только начали строительство сегодняшней экспозиции, с самого начала нас не покидало чувство радости», – отметила она.

Любопытно, что искусствоведы затрудняются точно назвать стиль, в котором работает художник. Сам Анатолий Егоров назвал его «романтический реализм, или постимпрессионизм». Краски на его работах – светлые, яркие, жизнеутверждающие, как и сами сюжеты. Художник подает портреты, пейзажи, бытовые сцены и даже православные сюжеты с очаровательной непосредственностью ребенка, просто и радостно раскрывшего глаза навстречу большому и прекрасному миру. Если он пишет Свияжск, то рядом обязательно идет рыбалка, если ангела – то в народном костюме или простой деревенской одежде.

Искусствовед Дина Ахметова заметила, что мастер словно раздвигает границы двух искусств: живопись его перетекает на гобелены («Фешин»), а лоскутное шитье вторгается на картины, написанные маслом («Лоскутные сны»).

Выставка продлится до 1 апреля.