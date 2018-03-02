Комиссар Российских студотрядов Екатерина Красикова посетила штаб Путина в Казани

(Казань, 2 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня в региональном избирательном штабе Владимира Путина в Казани побывала комиссар центрального штаба «Российских студенческих отрядов» Екатерина Красикова. Доверенное лицо кандидата в Президенты страны пообщалась с волонтерами, которые рассказали, почему решили посвятить свое время добровольческой деятельности.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в РТ Игорь Бикеев отметил, что является одним из тех, кто участвовал в отборе волонтеров для штаба кандидата.

«На собеседовании мы спрашивали их о предыдущей деятельности, кем они себя видят в штабе, могут ли они реально уделить свое время этой работе или это просто мелкий порыв. Поскольку избирательный штаб собирает предложения и наказы, то мы интересовались их мнением. Прозвучало очень много интересных пожеланий, оценок, – подчеркнул он. – Волонтерами штаба являются люди мотивированные, которые могут пояснить свою позицию, имеют свое мнение и готовы выложиться в работе на все 100 процентов».

Во время встречи волонтеры поинтересовались, как студенты могут вступить в студенческий отряд. Также они задали немало вопросов о работе этих молодежных организаций.

Участвующий в мероприятии командир татарстанского регионального штаба «Российских студенческих отрядов» Фарит Шаяхметов ответил, что в организацию в основном принимаются студенты старше 18 лет, но в нее можно попасть и с 14 лет.

«Студенты устраиваются на работу через студенческие трудовые отряды официально, у них есть социальные гарантии. Разные направления – проводники, медики, строители, педагоги. Ребята работают в сервисных отрядах. Уезжают на побережье Черного моря, в Крым, когда необходимо принимать участие в больших праздниках, в сервисной работе. Горничные, повара, официанты, вожатые – такие вакансии у отрядов. Это все оплачивается, в том числе и проживание, питание. Есть возможность поехать, поработать и заработать, получить хорошие эмоции, стать участником масштабного российского движения», – сообщил он.

Екатерина Красикова добавила, что студенческие трудовые отряды существуют в 74 регионах России и они поддерживаются государством.

«Это не только трудовой опыт и первая заработная плата, но и определенные перспективы профессионального, карьерного роста. Мы работаем с крупнейшими государственными корпорациями, компаниями. Ежегодно проводниками пассажирских вагонов работает около 8 тыс. студентов», – заявила она.

В беседе с журналистами комиссар центрального штаба «Российских студенческих отрядов» поделилась впечатлениями от общения с волонтерами. «Был интересный диалог. Это была встреча единомышленников. Я рассказала о возможностях, которые мы даем молодежи, о том, какая у нас преемственность поколений, ребята – о своей работе. Здесь есть и "серебряные" волонтеры (люди пенсионного возраста – прим. Т-и), что очень важно. Региональный штаб объединил людей разных поколений, которые учатся чему-то новому вместе, учат друг друга. Я подзарядилась новыми эмоциями, впечатлениями и еще раз убедилась в том, что мы сделали правильный выбор, поддерживая нашего кандидата», – сказала она.

Активно работают штабы и других кандидатов на пост Президента России. Например, волонтеры регионального избирательного штаба Ксении Собчак раздают агитационную литературу в Казани. Уже завтра газеты избирательного штаба Григория Явлинского начнут распространять на улицах и раскладывать в почтовые ящики горожан.