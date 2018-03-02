Муфтий РТ в Астане: «Татарская богословская школа – одна из сильнейших в мире»

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Татарская богословская школа – одна из старейших и сильнейших не только в России, но и во всем исламском мире. Об этом сегодня заявил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, выступая на первом форуме евразийских улемов «Исламская цивилизация на евразийском пространстве: прошлое, настоящее, будущее» в Астане, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

В Казахстан для участия в мероприятии прибыли верховные муфтии, религиозные и научные деятели, руководители исламских организаций евразийских государств – всего свыше 250 делегатов, включая 35 представителей 21 страны Европы и Центральной Азии.

В своем выступлении перед многочисленными гостями форума глава Духовного управления мусульман РТ рассказал о татарской богословской мысли и ее вкладе в развитие исламской культуры. «Плеяда татарских мыслителей, таких как Марджани, Гаспринский, Баруди, Утыз Имяни, Расули, Рамзи, Курсави, Фахретдин, Ялчыгол, – это яркие звезды на небосводе мировой исламской науки, мысли и философии. Именно в их бесценных трудах и воззрениях мы можем черпать основы дружественного и веротерпимого ислама», – заметил Камиль Самигуллин.

Глава татарстанского муфтията отметил, что все самые известные татарские богословы выступали за внедрение светских знаний в систему мусульманского образования. «От того в их наследии содержатся драгоценные секреты, которые позволили совместить на первый взгляд несовместимое: Европу и Азию, Запад и Восток, ислам и христианство, тюркский мир и русскую культуру, тем самым явив миру уникальный, великий, духовный пример мирного сосуществования и добрососедства народов разных национальностей и вероисповеданий», – подчеркнул религиозный деятель.

В завершение своего выступления Камиль хазрат призвал мусульман быть едиными. «Чем сильнее наша вера, тем крепче узы братства и единства между мусульманами всего Евразийского континента!» – заключил он свою речь.