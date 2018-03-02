Все новости Татарстан Россия

Общество

ИА «Татар-информ» покажет онлайн заседание Всероссийского схода предпринимателей татарских сел

2 марта 2018, 19:49 , Фото: Салават Камалетдинов

ИА «Татар-информ» покажет онлайн заседание Всероссийского схода предпринимателей татарских сел В пленарном заседании схода планирует принять участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Завтра, 3 марта, в казанском ГТРК «Корстон» пройдет пленарное заседание VII Всероссийского схода предпринимателей татарских сел. На сайте информационного агентства «Татар-информ» будет организована прямая трансляция этого заседания.

Ссылка для просмотра онлайн-трансляции – tatar-inform.tatar/internet-tv/173/. Она начнется в 10 часов утра.

В пленарном заседании VII Всероссийского схода предпринимателей татарских сел Татарстана и других регионов России примет участие Президент РТ Рустам Минниханов.

VII Всероссийский сход предпринимателей татарских сел проходит в Казани с 1 по 3 марта. В сходе принимают участие 750 представителей малого бизнеса, фермерских хозяйств и подворий из 41 субъекта Федерации. 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter