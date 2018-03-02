ИА «Татар-информ» покажет онлайн заседание Всероссийского схода предпринимателей татарских сел

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Завтра, 3 марта, в казанском ГТРК «Корстон» пройдет пленарное заседание VII Всероссийского схода предпринимателей татарских сел. На сайте информационного агентства «Татар-информ» будет организована прямая трансляция этого заседания.
Ссылка для просмотра онлайн-трансляции – tatar-inform.tatar/internet-tv/173/. Она начнется в 10 часов утра.
В пленарном заседании VII Всероссийского схода предпринимателей татарских сел Татарстана и других регионов России примет участие Президент РТ Рустам Минниханов.
VII Всероссийский сход предпринимателей татарских сел проходит в Казани с 1 по 3 марта. В сходе принимают участие 750 представителей малого бизнеса, фермерских хозяйств и подворий из 41 субъекта Федерации.