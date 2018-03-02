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Путин рассказал о запуске в Татарстане производства тренажеров для медработников

2 марта 2018, 19:42 , Фото: Ильнар Тухбатов

Путин рассказал о запуске в Татарстане производства тренажеров для медработников Президент РФ упомянул достигнутый в Казани успех на V медиафоруме Общероссийского народного фронта.
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(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин на V медиафоруме Общероссийского народного фронта упомянул запуск в Татарстане производства высококачественных тренажеров для медицинских работников. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

«<…> у нас в некоторых регионах, в Татарстане, где я недавно был, начали сами производить эти тренажеры, причем очень хорошего, высокого уровня», – заметил российский лидер, говоря о возможности направить 2,5 млрд рублей на подготовку специалистов и приобретение тренажеров для медработников. 

В ходе визита в Казань 25 января Путин посетил региональный инжиниринговый центр медицинских симуляторов «Центр медицинской науки».


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