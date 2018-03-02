Владимир Чагин удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин наградил директора некоммерческого партнерства «КАМАЗ-Автоспорт» Владимира Чагина орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Соответствующий указ размещен на Официальном интернет-портале правовой информации.
Кроме того, начальник конструкторско-технологического отдела «КАМАЗ-Автоспорта» Сергей Савостин удостоен ордена Александра Невского.
Чагин и Савостин отмечены за вклад, внесенный ими в победу команды «КАМАЗ-Мастер» на международных ралли-марафонах «Дакар-2017» и «Африка Эко Рейс-2017».