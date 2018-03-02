АО «Транснефть – Прикамье» провело учение на линейной части нефтепровода Пермь – Альметьевск

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). АО «Транснефть – Прикамье» провело комплексное учебно-тренировочное занятие (КУТЗ) на линейной части магистрального нефтепровода (МН) Пермь – Альметьевск, находящегося в зоне ответственности Пермского районного нефтепроводного управления (РНУ).

Цель УТЗ по устранению отказа с выходом нефти на камере пуска средств очистки и диагностики (КПСОД) – обучение работников действиям по реагированию, устранению аварий, инцидентов, отказов на объектах магистральных нефтепроводов и их последствий. Мероприятие прошло с участием специалистов АО «Транснефть – Прикамье». Руководил учениями главный инженер АО «Транснефть – Прикамье» Марс Фазлыев.

Согласно сценарию учений, оператор линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Пермь» НПС «Пермь-3» обнаружил снижение давления в нефтепроводе Пермь – Альметьевск. Было принято решение об остановке перекачки нефти по магистральному нефтепроводу. Для обследования остановленного участка оперативно выехала патрульная группа. Место «аварии» было ограждено специальной лентой и оцеплено сотрудниками службы безопасности. В ходе осмотра был обнаружен условный выход нефти из КПСОД магистрального нефтепровода по причине образовавшийся трещины в продольном сварном шве патрубка задвижки.

В ликвидации условного разлива нефти приняли участие аварийные бригады ЛПДС «Пермь», центральной ремонтной службы (ЦРС) и спасатели звена № 5 Пермского РНУ нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ) АО «Транснефть – Прикамье». Всего в учениях были задействованы 102 человека, использовалась 21 единица техники.

В результате оперативных и скоординированных действий персонала условный выход нефти был ликвидирован в регламентные сроки. Сотрудники продемонстрировали отработанные навыки принятия оперативных решений, уверенность в сложной обстановке в условиях ограниченного времени, что подтверждает высокую степень готовности к возникновению нештатных ситуаций.

Работники нефтепроводной отрасли обязаны поддерживать постоянную готовность к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. С этой целью на всех нефтеперекачивающих станциях АО «Транснефть – Прикамье» ежемесячно проводятся учебно-тренировочные занятия.