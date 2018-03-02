Путин назначил в Татарстане шестерых судей

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин сегодня своим указом назначил в Татарстане шестерых судей. Текст документа размещен на Официальном интернет-портале правовой информации.
В частности, Лилия Нуруллина стала заместителем председателя Ново-Савиновского районного суда Казани, а Радик Гатауллин занял пост заместителя Советского районного суда.
Кроме того, этим же указом Путин назначил судьями Авиастроительного районного, Зеленодольского городского, Тукаевского районного и Чистопольского городского судов Алексея Терехова, Ралину Шайдуллину, Эльвиру Ибрагимову и Регину Фархаеву соответственно.