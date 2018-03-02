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Путин назначил в Татарстане шестерых судей

2 марта 2018, 19:08

Зампредами районных казанских судов стали Лилия Нуруллина и Радик Гатауллин.
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(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин сегодня своим указом назначил в Татарстане шестерых судей. Текст документа размещен на Официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, Лилия Нуруллина стала заместителем председателя Ново-Савиновского районного суда Казани, а Радик Гатауллин занял пост заместителя Советского районного суда.

Кроме того, этим же указом Путин назначил судьями Авиастроительного районного, Зеленодольского городского, Тукаевского районного и Чистопольского городского судов Алексея Терехова, Ралину Шайдуллину, Эльвиру Ибрагимову и Регину Фархаеву соответственно.


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