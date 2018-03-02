В Музее естественной истории РТ состоится выставка декоративных голубей

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). В Музее естественной истории Татарстана 10 марта пройдет выставка декоративных голубей. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Опытные голубеводы расскажут посетителям много интересных фактов о своих питомцах, в том числе – как за ними правильно ухаживать и чем кормить.

На сегодняшний день насчитывается более тысячи пород голубей, разводимых в домашних условиях. Посетители смогут не только понаблюдать за представителями некоторых их них и оценить оригинальный внешний вид, но и сфотографироваться с «птицей мира».