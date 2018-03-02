(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Посетивший сегодня ОЭЗ «Алабуга» министр финансов РФ Антон Силуанов оценил успехи Татарстана в реализации крупных инвестиционных проектов, приведя в качестве примера саму эту особую экономическую зону. Руководителя Минфина сопровождал Президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба ОЭЗ.

Федеральный министр принял участие в совещании по поддержке реализации приоритетных инвестиционных проектов. На нем генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ "Алабуга"» Тимур Шагивалеев сообщил, что в Камском промышленном кластере предполагается реализовать проекты на общую сумму в 1,25 трлн рублей, причем новые производства должны будут давать до 720 млрд рублей выручки ежегодно.

Необходимые вложения в инфраструктуру докладчик оценил в 183 млрд рублей и заметил, что финансировать инфраструктуру могли бы сами частные инвесторы, если в дальнейшем государство возместит им эти затраты. По его словам, необходимый механизм упомянут в том числе и в постановлении Правительства РФ № 1119 о финансировании строительства индустриальных парков.

Руководители же ряда татарстанских предприятий рассказали о проектах, которые могут быть реализованы, и возможных мерах их государственной поддержки.

Затем Антон Силуанов заметил: «Сегодня нужны инструменты, чтобы подстегнуть дальнейшее инвестирование, и мы готовы разрабатывать такие инструменты».

В ответ Рустам Минниханов сказал: «Мы со своей стороны готовы предоставить детальные расчеты экономической эффективности представленных сегодня проектов для разработки этих инструментов».

До совещания для федерального министра была организована экскурсия по «Алабуге». На заводе компании Rockwool по производству теплоизоляции ему наглядно продемонстрировали ее свойства. Также Силуанов посетил деревообрабатывающий завод компании Kastamonu и завод Ford Sollers.