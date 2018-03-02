Студенты Канашского техникума посетили продуктоперекачивающую станцию «Ковали-1»

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Студенты двух групп Канашского транспортно-энергетического техникума и мастеров производственного обучения посетили с экскурсией продуктоперекачивающую станцию (ППС) «Ковали-1» АО «Транснефть – Прикамье».

Начальник Казанского районного нефтепроводного управления (КРНУ) Бахтияр Асхадуллин рассказал учащимся о задачах ППС «Ковали-1», в числе которых – обеспечение бесперебойной и безаварийной транспортировки нефтепродуктов, увеличение пропускной способности нефтепродуктопроводов и поддержание надежной работы технологического оборудования. В ходе экскурсии студенты ознакомились со всеми объектами станции, закрепив полученные на занятиях теоретические знания.

Поездка учащихся КанТЭТ была организована в рамках корпоративной программы обучения рабочим специальностям, востребованным в трубопроводном транспорте.

Технические экскурсии на объекты организаций системы «Транснефть» (АО «Транснефть – Прикамье», АО «Транснефть – Верхняя Волга») для студентов техникума проводятся дважды в год. Подобные мероприятия оказывают существенную помощь в профессиональной ориентации и привлечении кадров на предприятия организаций системы «Транснефть».

ППС «Ковали-1» является одним из новых объектов инвестиционного проекта «Север-25», предусматривающего увеличение поставки дизельного топлива в направлении порта Приморск до 25 млн т в год. Станция введена в эксплуатацию в декабре 2017 года.